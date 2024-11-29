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Back to the Roots

Соня Делоне. Як СРСР згноїв у таборах брата всесвітньо відомої художниці

Анна Лодигіна — П'ятниця, 29 листопада 2024, 14:31

Ще донедавна дуже мало було відомо про ранні роки життя Соні Делоне, яка народилася в Одесі. Лише п’ять років тому дослідник Євген Деменок зміг опрацювати частину особистого архіву художниці, який стосується цього періоду. У ньому він виявив сотні листів та документів з цінною інформацією, що допомогла заповнити прогалини не тільки у біографії Соні, а й її родини, чиї долі склалися у діаметрально інший спосіб, ніж у неї. Спеціальний гість випуску — мистецтвознавець та колекціонер Євген Деменок.

Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Дмитро Волковинський;
Голос Соні Делоне та Хани Штерн: Інна Неродик;
Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

При виробництві подкасту використовуються інструменти обробки звуку на основі ШІ-технологій.

Слухайте подкаст "Back To The Roots" на зручній платформі:
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Back to the Roots

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

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Соня Делоне. Як СРСР згноїв у таборах брата всесвітньо відомої художниці
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5 епізодів
Back to the Roots
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УП-2
26 епізодів
УП. Вголос
66 епізодів
War-life balance
24 епізоди
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