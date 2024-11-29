Соня Делоне. Як СРСР згноїв у таборах брата всесвітньо відомої художниці
Ще донедавна дуже мало було відомо про ранні роки життя Соні Делоне, яка народилася в Одесі. Лише п’ять років тому дослідник Євген Деменок зміг опрацювати частину особистого архіву художниці, який стосується цього періоду. У ньому він виявив сотні листів та документів з цінною інформацією, що допомогла заповнити прогалини не тільки у біографії Соні, а й її родини, чиї долі склалися у діаметрально інший спосіб, ніж у неї. Спеціальний гість випуску — мистецтвознавець та колекціонер Євген Деменок.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Дмитро Волковинський;
Голос Соні Делоне та Хани Штерн: Інна Неродик;
Обкладинка: Анастасія Яценко.
Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.
При виробництві подкасту використовуються інструменти обробки звуку на основі ШІ-технологій.
Back to the Roots
Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.
У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.
Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.
Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.