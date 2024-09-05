Варвара Каринська. Оскароносна дизайнерка з Харкова, що втекла з СРСР
Росія називає Варвару Каринську "своєю легендою в американському балеті". Та в Москві модельєрка прожила лише кілька років і після приходу більшовиків, які націоналізували багатомільйонні статки її родини, була змушена тікати за кордон. Натомість 30 років пов’язують Варвару з рідним Харковом, де вона навчилася вишивці й шиттю, через що стала відомою в Голлівуді та у світі балету й моди.
Як Каринській вдалося втекти з Радянського Союзу? Яка спадщина її родини залишилася в Харкові та за що саме її досі шанують в Америці?
Спеціальний гість випуску — Марк Геппель, художник по костюмах New York City Ballet.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Євген Климук;
Голос Марка Геппеля: Ярослав Лодигін;
Обкладинка: Анастасія Яценко.
Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.
Над подкастом працювали:
Авторка: Анна Лодигіна;
Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;
Звукорежисер: Євген Климук;
Обкладинка: Анастасія Яценко
Back to the Roots
Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.
У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.
Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.
Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.