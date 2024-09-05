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Back to the Roots

Варвара Каринська. Оскароносна дизайнерка з Харкова, що втекла з СРСР

Анна Лодигіна — Четвер, 5 вересня 2024, 10:48

Росія називає Варвару Каринську "своєю легендою в американському балеті". Та в Москві модельєрка прожила лише кілька років і після приходу більшовиків, які націоналізували багатомільйонні статки її родини, була змушена тікати за кордон. Натомість 30 років пов’язують Варвару з рідним Харковом, де вона навчилася вишивці й шиттю, через що стала відомою в Голлівуді та у світі балету й моди.

Як Каринській вдалося втекти з Радянського Союзу? Яка спадщина її родини залишилася в Харкові та за що саме її досі шанують в Америці?

Спеціальний гість випуску — Марк Геппель, художник по костюмах New York City Ballet.

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Голос Марка Геппеля: Ярослав Лодигін;

Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Слухайте подкаст "Back To The Roots" на зручній платформі:
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Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Обкладинка: Анастасія Яценко

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Back to the Roots

Back to the Roots - це подкаст, що виріс з англомовного телепроєкту Анни Лодигіної про відомих українських митців, яких Росія спочатку намагалася знищити, а потім привласнила собі.

У цьому проєкті ми проявимо білі плями їхніх біографій, стертих навмисно. І звісно ж, ці історії про їхній найтісніший зв’язок з домом, з Україною.

Підписуйтеся на подкаст, щоб першими дізнаватися про вихід нових епізодів.

Проєкт створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Реклама:
Варвара Каринська. Оскароносна дизайнерка з Харкова, що втекла з СРСР
5 вересня 2024, 10:48 — Анна Лодигіна
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5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
3 епізоди
УП-2
17 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
22 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
227 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 епізодів
Хроніки економіки
83 епізоди
УП. Вголос
61 епізод
(не)Безпечна Країна
47 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
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Free Ukraine
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78 епізодів
Україна після карантину
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Онлайн[за]хист
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