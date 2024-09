Варвара Каринська. Оскароносна дизайнерка з Харкова, що втекла з СРСР

Росія називає Варвару Каринську "своєю легендою в американському балеті". Та в Москві модельєрка прожила лише кілька років і після приходу більшовиків, які націоналізували багатомільйонні статки її родини, була змушена тікати за кордон. Натомість 30 років пов’язують Варвару з рідним Харковом, де вона навчилася вишивці й шиттю, через що стала відомою в Голлівуді та у світі балету й моди.

Як Каринській вдалося втекти з Радянського Союзу? Яка спадщина її родини залишилася в Харкові та за що саме її досі шанують в Америці?

Спеціальний гість випуску — Марк Геппель, художник по костюмах New York City Ballet.

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Голос Марка Геппеля: Ярослав Лодигін;

Обкладинка: Анастасія Яценко.

Подкаст Back to the Roots створений за фінансової підтримки Vidnova Fellowship Ukraine, який реалізується Іншою Освітою в партнерстві з Сommit by MitOst gGmbH та за підтримки фонду Robert Bosch Stiftung.

Слухайте подкаст "Back To The Roots" на зручній платформі: Apple Podcasts Spotify Soundcloud YouTube Megogo RSS

Над подкастом працювали:

Авторка: Анна Лодигіна;

Продюсери: Федір Попадюк, Дмитро Волковинський;

Звукорежисер: Євген Климук;

Обкладинка: Анастасія Яценко