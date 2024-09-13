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УП. Чат

Курщина і Покровськ, хаос в Міністерстві оборони та розслідування про спецномери – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Ольга Кириленко — П'ятниця, 13 вересня 2024, 15:57
  • Чи наблизилась Україна до отримання дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії?
  • Що потрібно зробити для захисту Покровська та чи можна його загрозливе становище пов'язувати з Курською операцією?
  • Рік Рустема Умєрова: що спричинило управлінський хаос, який дедалі більше поглинав Міністерство оборони?
  • Розслідування Михайла Ткача: хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, військова репортерка УП Ольга Кириленко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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Курщина і Покровськ, хаос в Міністерстві оборони та розслідування про спецномери – "УП. Чат"
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