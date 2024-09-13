Курщина и Покровск, хаос в Министерстве обороны и расследование о спецномерах - "УП. Чат"

Чи наблизилась Україна до отримання дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії?

Що потрібно зробити для захисту Покровська та чи можна його загрозливе становище пов'язувати з Курською операцією?

Рік Рустема Умєрова: що спричинило управлінський хаос, який дедалі більше поглинав Міністерство оборони?

Розслідування Михайла Ткача: хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, військова репортерка УП Ольга Кириленко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

У попередніх випусках: