Курщина и Покровск, хаос в Министерстве обороны и расследование о спецномерах - "УП. Чат"
— Пятница, 13 сентября 2024, 15:57
- Чи наблизилась Україна до отримання дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії?
- Що потрібно зробити для захисту Покровська та чи можна його загрозливе становище пов'язувати з Курською операцією?
- Рік Рустема Умєрова: що спричинило управлінський хаос, який дедалі більше поглинав Міністерство оборони?
- Розслідування Михайла Ткача: хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, військова репортерка УП Ольга Кириленко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
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