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УП. Чат

Курщина и Покровск, хаос в Министерстве обороны и расследование о спецномерах - "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Михаил Ткач, Ольга Кириленко — Пятница, 13 сентября 2024, 15:57
  • Чи наблизилась Україна до отримання дозволу на удари далекобійною зброєю вглиб Росії?
  • Що потрібно зробити для захисту Покровська та чи можна його загрозливе становище пов'язувати з Курською операцією?
  • Рік Рустема Умєрова: що спричинило управлінський хаос, який дедалі більше поглинав Міністерство оборони?
  • Розслідування Михайла Ткача: хто і як зловживає привілеями на дорогах під час війни?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, військова репортерка УП Ольга Кириленко, виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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Курщина и Покровск, хаос в Министерстве обороны и расследование о спецномерах - "УП. Чат"
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