Трампісти проти Зеленського, оборонні закупівлі під загрозою та незалежний аудит НАБУ – "УП. Чат"
— П'ятниця, 27 вересня 2024, 14:00
- WSJ: у США не вражені планом перемоги України від Зеленського. Що це означатиме для України?
- Для чого Міністр оборони Умєров ініціював ліквідацію Агенції оборонних закупівель?
- Незалежний аудит НАБУ: що відбувається в антикорупційному бюро після звільнення першого заступника директора Гізо Углави?
Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили редактор "Наші гроші" Юрій Ніколов, екс-міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, народна депутатка Анастасія Радіна та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі:
Також в "УП. Чаті":