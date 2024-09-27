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Трампісти проти Зеленського, оборонні закупівлі під загрозою та незалежний аудит НАБУ – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва — П'ятниця, 27 вересня 2024, 14:00
  • WSJ: у США не вражені планом перемоги України від Зеленського. Що це означатиме для України?
  • Для чого Міністр оборони Умєров ініціював ліквідацію Агенції оборонних закупівель?
  • Незалежний аудит НАБУ: що відбувається в антикорупційному бюро після звільнення першого заступника директора Гізо Углави?

Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили редактор "Наші гроші" Юрій Ніколов, екс-міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, народна депутатка Анастасія Радіна та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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Трампісти проти Зеленського, оборонні закупівлі під загрозою та незалежний аудит НАБУ – "УП. Чат"
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