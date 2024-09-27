Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП. Чат

Трамписты против Зеленского, оборонные закупки под угрозой и независимый аудит НАБУ – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева — Пятница, 27 сентября 2024, 14:00
  • WSJ: у США не вражені планом перемоги України від Зеленського. Що це означатиме для України?
  • Для чого Міністр оборони Умєров ініціював ліквідацію Агенції оборонних закупівель?
  • Незалежний аудит НАБУ: що відбувається в антикорупційному бюро після звільнення першого заступника директора Гізо Углави?

Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили редактор "Наші гроші" Юрій Ніколов, екс-міністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, Голова комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, народна депутатка Анастасія Радіна та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Також в "УП. Чаті":

Реклама:

УП. Чат

Реклама:
Трамписты против Зеленского, оборонные закупки под угрозой и независимый аудит НАБУ – "УП. Чат"
27 сентября 2024, 14:00 — Севгиль Мусаева
Ядерный шантаж Путина, кризис Угледара, Шахеды со "старлинками" – главное о войне за неделю
26 сентября 2024, 18:04 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Контроль, фрустрация, прощание: отвечаем на вопросы слушателей подкаста War-life balance
25 сентября 2024, 19:49 — Алина Полякова
На всех денег не хватит. Что правительство заложило в бюджет 2025?
24 сентября 2024, 14:42 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Буданов о ресурсах России, план победы от Зеленского
21 сентября 2024, 12:35 — Роман Романюк, Роман Кравец
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
3 эпизода
УП-2
20 эпизодов
УП. Вголос
63 эпизода
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
3 эпизода
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
229 эпизодов
Хроніки економіки
85 эпизодов
Оборонcast
1 эпизод
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
48 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов