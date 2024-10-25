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УП. Чат

Вибори в Молдові, Грузії, США та скандали із МСЕК – "УП. Чат"

Софія Середа — П'ятниця, 25 жовтня 2024, 19:00
  • Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо ліквідації МСЕК до 31 грудня. Чи зменшиться кількість корупційних схем після чергових реформ?
  • Чому Мая Санду не змогла виграти в І турі на виборах у президенти Молдови? І чи вдасться їй втримати своє президентське крісло на тлі результатів Референдуму про вступ в ЄС?
  • Зеленський провів закриту зустріч із українськими журналістами: в якій атмосфері відбувалось спілкування та яке питання вивело президента з себе?
  • Яких результатів можна очікувати від майбутніх виборів у США, а також які фактори впливають на обрання грузинами нового президента в Грузії?

Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, ветеран війни та громадський активіст Олег Симороз, дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін та журналістка УП Софія Середа.

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УП. Чат

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Вибори в Молдові, Грузії, США та скандали із МСЕК – "УП. Чат"
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