Выборы в Молдове, Грузии, США и скандалы с МСЭК – "УП. Чат"

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо ліквідації МСЕК до 31 грудня. Чи зменшиться кількість корупційних схем після чергових реформ?

Чому Мая Санду не змогла виграти в І турі на виборах у президенти Молдови? І чи вдасться їй втримати своє президентське крісло на тлі результатів Референдуму про вступ в ЄС?

Зеленський провів закриту зустріч із українськими журналістами: в якій атмосфері відбувалось спілкування та яке питання вивело президента з себе?

Яких результатів можна очікувати від майбутніх виборів у США, а також які фактори впливають на обрання грузинами нового президента в Грузії?

Ці теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, ветеран війни та громадський активіст Олег Симороз, дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін та журналістка УП Софія Середа.