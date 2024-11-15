Сценарій замороження війни, ліквідація ТЦК, куртки і Дубай – "УП. Чат"

Західна преса обговорює можливість замороження війни в Україні. Наскільки реалістичним є такий сценарій, і яку стратегію завершення війни обере Трамп?

У той час, коли нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай закуповував для ЗСУ неякісні куртки за завищеними цінами в Туреччині, його донька та племінник придбали елітну нерухомість у Дубаї за понад $1 млн.

У Верховній Раді запропонували розформувати ТЦК і створити з них більше 10 бригад для фронту.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, журналіст-розслідувач проєкту розслідувань Радіо Свобода "Схеми" Кирило Овсяний, військовослужбовець Володимир Омелян та журналістка Тетяна Даниленко.