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УП. Чат

Сценарий заморозки войны, ликвидация ТЦК, куртки и Дубай – "УП. Чат"

Татьяна Даниленко — Пятница, 15 ноября 2024, 13:18
  • Західна преса обговорює можливість замороження війни в Україні. Наскільки реалістичним є такий сценарій, і яку стратегію завершення війни обере Трамп?
  • У той час, коли нардеп від "Слуги народу" Геннадій Касай закуповував для ЗСУ неякісні куртки за завищеними цінами в Туреччині, його донька та племінник придбали елітну нерухомість у Дубаї за понад $1 млн.
  • У Верховній Раді запропонували розформувати ТЦК і створити з них більше 10 бригад для фронту.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, журналіст-розслідувач проєкту розслідувань Радіо Свобода "Схеми" Кирило Овсяний, військовослужбовець Володимир Омелян та журналістка Тетяна Даниленко.

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УП. Чат

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Сценарий заморозки войны, ликвидация ТЦК, куртки и Дубай – "УП. Чат"
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