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УП. Чат

Нова російська балістика, плани заморозки війни від РФ та кадрові призначення до адміністрації Трампа – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва — П'ятниця, 22 листопада 2024, 14:37
  • Росіяни вперше застосували нову балістичну ракету під час атаки на Дніпро. Що це за тип ракети, чи можливо їх збивати і що означає їхня поява для української ППО?
  • Reuters: "Росія готова розглянути будь-яку "реалістичну" мирну ініціативу в Україні". Які умови для припинення війни висуває РФ?
  • Яку політику щодо України матиме нова влада США, і як нам будувати відносини з адміністрацією Трампа?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили командир дивізіону артрозвідки НГУ Віталій Литвин, член координаційної ради Ukraine Facility Plan Олена Зеркаль, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Нова російська балістика, плани заморозки війни від РФ та кадрові призначення до адміністрації Трампа – "УП. Чат"
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