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УП. Чат

Новая российская баллистика, планы заморозки войны от РФ и кадровые назначения в администрацию Трампа – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева — Пятница, 22 ноября 2024, 14:37
  • Росіяни вперше застосували нову балістичну ракету під час атаки на Дніпро. Що це за тип ракети, чи можливо їх збивати і що означає їхня поява для української ППО?
  • Reuters: "Росія готова розглянути будь-яку "реалістичну" мирну ініціативу в Україні". Які умови для припинення війни висуває РФ?
  • Яку політику щодо України матиме нова влада США, і як нам будувати відносини з адміністрацією Трампа?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили командир дивізіону артрозвідки НГУ Віталій Литвин, член координаційної ради Ukraine Facility Plan Олена Зеркаль, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Новая российская баллистика, планы заморозки войны от РФ и кадровые назначения в администрацию Трампа – "УП. Чат"
22 ноября 2024, 14:37 — Севгиль Мусаева
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