Про що говорив Сирський на зустрічі з військовими блогерами та чи може головком якось вирішити проблему мобілізації?

ЗСУ отримали партію бракованих мін калібру 120мм, які на замовлення Міноборони виготовив Укроборонпром. З 10 мін тільки одна розривалася. Наскільки серйозною є проблема та чи загрожує Україні "снарядний голод"?

Як українські ТікТок-адвокати допомагають чоловікам ухилятись від мобілізації?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили військовий оглядач Денис Попович, журналістка ‪"Slidstvo.Info" Настя Горпінченко, командир розвідвзводу 28-ої окремої механізованої бригади "Крим" і журналістка УП Софія Середа.