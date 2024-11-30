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УП. Чат

Сырский и мобилизация, бракованные мины и ТикТок-адвокаты – "УП. Чат"

София Середа — Суббота, 30 ноября 2024, 19:00
  • Про що говорив Сирський на зустрічі з військовими блогерами та чи може головком якось вирішити проблему мобілізації?
  • ЗСУ отримали партію бракованих мін калібру 120мм, які на замовлення Міноборони виготовив Укроборонпром. З 10 мін тільки одна розривалася. Наскільки серйозною є проблема та чи загрожує Україні "снарядний голод"?
  • Як українські ТікТок-адвокати допомагають чоловікам ухилятись від мобілізації?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили військовий оглядач Денис Попович, журналістка ‪"Slidstvo.Info" Настя Горпінченко, командир розвідвзводу 28-ої окремої механізованої бригади "Крим" і журналістка УП Софія Середа.

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УП. Чат

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Сырский и мобилизация, бракованные мины и ТикТок-адвокаты – "УП. Чат"
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