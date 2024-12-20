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"Смотрящі" в ОП, скандал з 211-ою бригадою та повернення ОПЗЖ – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Ангеліна Страшкулич — П'ятниця, 20 грудня 2024, 14:51
  • Знущання над військовими, вимагання грошей і кумівство в 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.
  • Як на третьому році повномасштабного вторгнення Росії нікому невідомі люди фронтують в тилу великі активи в інтересах відомих топ-посадовців?
  • Бойко почав "виборчу кампанію" з тезами про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка УП Ангеліна Страшкулич, ветеран 73-го морського центру ССО Павло Якімчук та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Дивіться розслідування Михайла Ткача "Історія про повернення в Офіс президента "смотрящих" і "фунтів" на Youtube-каналі "Української правди". 

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УП. Чат

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"Смотрящі" в ОП, скандал з 211-ою бригадою та повернення ОПЗЖ – "УП. Чат"
20 грудня 2024, 14:51 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Ангеліна Страшкулич
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