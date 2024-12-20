Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП. Чат

"Смотрящие" в ОП, скандал с 211-ой бригадой и возвращение ОПЗЖ - "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Михаил Ткач, Ангелина Страшкулич — Пятница, 20 декабря 2024, 14:51
  • Знущання над військовими, вимагання грошей і кумівство в 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.
  • Як на третьому році повномасштабного вторгнення Росії нікому невідомі люди фронтують в тилу великі активи в інтересах відомих топ-посадовців.
  • Бойко почав "виборчу кампанію" з тезами про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка УП Ангеліна Страшкулич, ветеран 73-го морського центру ССО Павло Якімчук та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Дивіться розслідування Михайла Ткача "Історія про повернення в Офіс президента "смотрящих" і "фунтів" на Youtube-каналі "Української правди". 

Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП. Чат

Реклама:
"Смотрящие" в ОП, скандал с 211-ой бригадой и возвращение ОПЗЖ - "УП. Чат"
20 декабря 2024, 14:51 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач, Ангелина Страшкулич
Степан Якимяк: "Более половины десантных кораблей РФ уничтожено, а морская пехота существует только на бумаге"
18 декабря 2024, 16:47 — Алина Фролова
Выдержит ли украинская промышленность интеграцию в ЕС?
18 декабря 2024, 09:05 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Что дала встреча Зеленского с Трампом во Франции?
17 декабря 2024, 20:28 — Роман Романюк, Роман Кравец
"Пекло" и "Паляниця" – маленькие ракеты или реактивные дроны?
16 декабря 2024, 11:55 — Роман Романюк, Богдан Мирошниченко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
6 эпизодов
УП-2
29 эпизодов
УП. Вголос
68 эпизодов
War-life balance
24 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
УП. Чат
15 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
241 эпизод
Хроніки економіки
97 эпизодов
Оборонcast
5 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
67 эпизодов
(не)Безпечна Країна
54 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов