"Смотрящие" в ОП, скандал с 211-ой бригадой и возвращение ОПЗЖ - "УП. Чат"

Знущання над військовими, вимагання грошей і кумівство в 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Як на третьому році повномасштабного вторгнення Росії нікому невідомі люди фронтують в тилу великі активи в інтересах відомих топ-посадовців.

Бойко почав "виборчу кампанію" з тезами про "радикалів", які "почали зносити пам'ятники по країні, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти ходити до тієї церкви, до якої вони хочуть ходити".

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, журналістка УП Ангеліна Страшкулич, ветеран 73-го морського центру ССО Павло Якімчук та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Дивіться розслідування Михайла Ткача "Історія про повернення в Офіс президента "смотрящих" і "фунтів" на Youtube-каналі "Української правди".