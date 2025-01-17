Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП. Чат

Мобілізація з 18-ти, стрімке наближення фронту до Дніпра та масові переведення з Повітряних сил – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Ольга Кириленко, Яніна Соколова, Павло Клімкін — П'ятниця, 17 січня 2025, 15:22
  • З Повітряних сил ЗСУ за наказом Сирського масово переводять людей у Сухопутні війська. Чим зумовлене таке рішення?
  • У США заявляють про необхідність запровадження в Україні мобілізації з 18 років. Чи є наразі така потреба та чи зможе Захід схилити українську владу до цього рішення?
  • Чого чекати українцям після інавгурації Трампа, та чи варто сподіватись на справедливе закінчення бойових дій найближчим часом?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, журналістка УП Ольга Кириленко, журналістка Яніна Соколова та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП. Чат

Реклама:
Мобілізація з 18-ти, стрімке наближення фронту до Дніпра та масові переведення з Повітряних сил – "УП. Чат"
17 січня 2025, 15:22 — Севгіль Мусаєва, Ольга Кириленко, Яніна Соколова, Павло Клімкін
Криза сухопутки, підрив шахти під Покровськом та нові ворожі БПЛА – головне про війну за тиждень
16 січня 2025, 18:04 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Юрій Гудименко про вибори в Антикорупційну раду Міноборони та що не так з українською оборонкою
15 січня 2025, 17:59 — Федір Попадюк
Джон Гербст: "Росіяни вірять, що Трамп може нав’язати Україні мир на користь Путіна"
15 січня 2025, 13:40 — Аліна Фролова
Інвестиційні перегони: як зберегти заощадження під час війни?
14 січня 2025, 16:16 — Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
УП-2
31 епізод
УП. Вголос
68 епізодів
War-life balance
24 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
УП. Чат
18 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
247 епізодів
Хроніки економіки
99 епізодів
Оборонcast
5 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
68 епізодів
(не)Безпечна Країна
57 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Free Ukraine
5 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів