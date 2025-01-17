Мобилизация с 18-ти, стремительное приближение фронта к Днепру и массовые переводы из Воздушных сил - "УП. Чат"

З Повітряних сил ЗСУ за наказом Сирського масово переводять людей у Сухопутні війська. Чим зумовлене таке рішення?

У США заявляють про необхідність запровадження в Україні мобілізації з 18 років. Чи є наразі така потреба та чи зможе Захід схилити українську владу до цього рішення?

Чого чекати українцям після інавгурації Трампа, та чи варто сподіватись на справедливе закінчення бойових дій найближчим часом?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, журналістка УП Ольга Кириленко, журналістка Яніна Соколова та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.