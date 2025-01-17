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УП. Чат

Мобилизация с 18-ти, стремительное приближение фронта к Днепру и массовые переводы из Воздушных сил - "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Ольга Кириленко, Янина Соколова, Павел Климкин — Пятница, 17 января 2025, 15:22
  • З Повітряних сил ЗСУ за наказом Сирського масово переводять людей у Сухопутні війська. Чим зумовлене таке рішення?
  • У США заявляють про необхідність запровадження в Україні мобілізації з 18 років. Чи є наразі така потреба та чи зможе Захід схилити українську владу до цього рішення?
  • Чого чекати українцям після інавгурації Трампа, та чи варто сподіватись на справедливе закінчення бойових дій найближчим часом?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, журналістка УП Ольга Кириленко, журналістка Яніна Соколова та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Мобилизация с 18-ти, стремительное приближение фронта к Днепру и массовые переводы из Воздушных сил - "УП. Чат"
17 января 2025, 15:22 — Севгиль Мусаева, Ольга Кириленко, Янина Соколова, Павел Климкин
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