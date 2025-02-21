Перші перемовини США та РФ, вимоги "репарацій" від України та нові лідери Європи – "УП. Чат"
— П'ятниця, 21 лютого 2025, 12:54
- США, Україна та рідкоземельні метали: як в американській угоді опинились українські газ, нафта та морські порти?
- Трамп-Путін VS Зеленський: що змінилось після перших перемовин російського та американського лідерів?
- Криза у Європі: хто стане новим лідером і як це вплине на комунікацію з США та Україною?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, редактор @EuroPravda Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Обкладинка – Зю Побережнюк
Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі: