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УП. Чат

Перші перемовини США та РФ, вимоги "репарацій" від України та нові лідери Європи – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач — П'ятниця, 21 лютого 2025, 12:54
  • США, Україна та рідкоземельні метали: як в американській угоді опинились українські газ, нафта та морські порти?
  • Трамп-Путін VS Зеленський: що змінилось після перших перемовин російського та американського лідерів?
  • Криза у Європі: хто стане новим лідером і як це вплине на комунікацію з США та Україною?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, редактор ​⁠​⁠​⁠​⁠‪@EuroPravda‬​⁠ Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка – Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Перші перемовини США та РФ, вимоги "репарацій" від України та нові лідери Європи – "УП. Чат"
21 лютого 2025, 12:54 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач
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