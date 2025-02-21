Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП. Чат

Первые переговоры США и РФ, требования «репараций» от Украины и новые лидеры Европы – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Михаил Ткач — Пятница, 21 февраля 2025, 12:54
  • США, Україна та рідкоземельні метали: як в американській угоді опинились українські газ, нафта та морські порти?
  • Трамп-Путін VS Зеленський: що змінилось після перших перемовин російського та американського лідерів?
  • Криза у Європі: хто стане новим лідером і як це вплине на комунікацію з США та Україною?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, редактор ​⁠​⁠​⁠​⁠‪@EuroPravda‬​⁠ Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка – Зю Побережнюк

Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП. Чат

Реклама:
Первые переговоры США и РФ, требования «репараций» от Украины и новые лидеры Европы – "УП. Чат"
21 февраля 2025, 12:54 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач
Как прошла Мюнхенская конференция по безопасности - говорим со Светланой Залищук
18 февраля 2025, 22:05 — Федор Попадюк
Не только зарплата. Как компаниям находить работников в условиях дефицита?
18 февраля 2025, 16:33 — Анастасия Дячкина, Ярослав Винокуров
Перевод в пехоту: восемь фактов о том, как и почему он происходит. Аудиоверсия
16 февраля 2025, 12:13 — Ольга Кириленко
Соглашения с США, разговоры с Трампом, Порошенко и санкции
15 февраля 2025, 19:19 — Роман Романюк, Роман Кравец
Все подкасты...
Каналы
Нечитані вірші
10 эпизодов
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
5 эпизодов
Back to the Roots
7 эпизодов
Кляті питання
255 эпизодов
УП-2
35 эпизодов
УП. Чат
23 эпизода
УП. Вголос
71 эпизод
Хроніки економіки
104 эпизода
Українські 90-ті
6 эпизодов
Оборонcast
6 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
71 эпизод
War-life balance
24 эпизода
(не)Безпечна Країна
58 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
Температура — нормальная!
87 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Free Ukraine
5 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов