США, Україна та рідкоземельні метали: як в американській угоді опинились українські газ, нафта та морські порти?

Трамп-Путін VS Зеленський: що змінилось після перших перемовин російського та американського лідерів?

Криза у Європі: хто стане новим лідером і як це вплине на комунікацію з США та Україною?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, редактор ​⁠​⁠​⁠​⁠‪@EuroPravda‬​⁠ Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка – Зю Побережнюк