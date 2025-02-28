Угода про копалини, батальйон "Еліта" та пробудження Європи – "УП. Чат"

Що значить для України та США підписання угоди про копалини?

Пробудження Європи: нові безпекові союзи, підготовка до захисту від РФ і розділення Німеччини.

Дубай, Монако, Відень та Мюнхен: як депутати, олігархи та їхні діти проводять час за кордоном.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир "Сонечко" Назаренко, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.