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УП. Чат

Соглашение об ископаемых, батальон «Элита» и пробуждение Европы – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Михаил Ткач — Пятница, 28 февраля 2025, 14:29
  • Що значить для України та США підписання угоди про копалини?
  • Пробудження Європи: нові безпекові союзи, підготовка до захисту від РФ і розділення Німеччини.
  • Дубай, Монако, Відень та Мюнхен: як депутати, олігархи та їхні діти проводять час за кордоном.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир "Сонечко" Назаренко, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Соглашение об ископаемых, батальон «Элита» и пробуждение Европы – "УП. Чат"
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