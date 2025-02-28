Соглашение об ископаемых, батальон «Элита» и пробуждение Европы – "УП. Чат"
— Пятница, 28 февраля 2025, 14:29
- Що значить для України та США підписання угоди про копалини?
- Пробудження Європи: нові безпекові союзи, підготовка до захисту від РФ і розділення Німеччини.
- Дубай, Монако, Відень та Мюнхен: як депутати, олігархи та їхні діти проводять час за кордоном.
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир "Сонечко" Назаренко, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
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