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УП. Чат

30-денне перемир'я, вихід з Курщини та імперія Комарницького – "УП. Чат"

Тетяна Даниленко — П'ятниця, 14 березня 2025, 13:25
  • Чи вигідне для України 30-денне перемир'я та припинення вогню у війні з Росією?
  • Курська операція: військове чи політичне рішення? Наскільки необхідною була операція та як вплине на фронт вірогідний вихід з Курщини?
  • Як депутати та посадовці під керівництвом Дениса Комарницького розпилювали столичну землю?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народна депутатка Соломія Бобровська, журналістка "Bihus.info"‬ Наталія Лазарович, снайпер бригади "Рубіж" Ілля Гадецький та журналістка УП Тетяна Даниленко.

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УП. Чат

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