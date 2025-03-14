30-денне перемир'я, вихід з Курщини та імперія Комарницького – "УП. Чат"
— П'ятниця, 14 березня 2025, 13:25
- Чи вигідне для України 30-денне перемир'я та припинення вогню у війні з Росією?
- Курська операція: військове чи політичне рішення? Наскільки необхідною була операція та як вплине на фронт вірогідний вихід з Курщини?
- Як депутати та посадовці під керівництвом Дениса Комарницького розпилювали столичну землю?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народна депутатка Соломія Бобровська, журналістка "Bihus.info" Наталія Лазарович, снайпер бригади "Рубіж" Ілля Гадецький та журналістка УП Тетяна Даниленко.
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