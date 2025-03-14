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УП. Чат

30-дневное перемирие, выход из Курщины и империя Комарницкого – "УП. Чат"

Татьяна Даниленко — Пятница, 14 марта 2025, 13:25
  • Чи вигідне для України 30-денне перемир'я та припинення вогню у війні з Росією?
  • Курська операція: військове чи політичне рішення? Наскільки необхідною була операція та як вплине на фронт вірогідний вихід з Курщини?
  • Як депутати та посадовці під керівництвом Дениса Комарницького розпилювали столичну землю?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народна депутатка Соломія Бобровська, журналістка "Bihus.info"‬ Наталія Лазарович, снайпер бригади "Рубіж" Ілля Гадецький та журналістка УП Тетяна Даниленко.

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УП. Чат

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30-дневное перемирие, выход из Курщины и империя Комарницкого – "УП. Чат"
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