30-дневное перемирие, выход из Курщины и империя Комарницкого – "УП. Чат"
— Пятница, 14 марта 2025, 13:25
- Чи вигідне для України 30-денне перемир'я та припинення вогню у війні з Росією?
- Курська операція: військове чи політичне рішення? Наскільки необхідною була операція та як вплине на фронт вірогідний вихід з Курщини?
- Як депутати та посадовці під керівництвом Дениса Комарницького розпилювали столичну землю?
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народна депутатка Соломія Бобровська, журналістка "Bihus.info" Наталія Лазарович, снайпер бригади "Рубіж" Ілля Гадецький та журналістка УП Тетяна Даниленко.
Слухайте подкаст "УП. Чат" на зручній платформі: