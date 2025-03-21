Корпусна система в ЗСУ, закриття "Радіо "Свобода" і "Голосу Америки" – "УП. Чат"

"Радіо "Свобода" та "Голос Америки" не витримали другого "пришестя" Трампа: які будуть наслідки закриття ЗМІ?

ЗСУ запустили корпусну систему: які зміни відбудуться в управлінні військами?

НАБУ та САП не змогли, а Ткачу вдалось? Як журналісти УП знайшли Комарницького в Австрії.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, експосол України в США Валерій Чалий, голова штабного фонду 3 ОШБр Олег Петренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.