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УП. Чат

Корпусна система в ЗСУ, закриття "Радіо "Свобода" і "Голосу Америки" – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач — П'ятниця, 21 березня 2025, 12:22
  • "Радіо "Свобода" та "Голос Америки" не витримали другого "пришестя" Трампа: які будуть наслідки закриття ЗМІ?
  • ЗСУ запустили корпусну систему: які зміни відбудуться в управлінні військами?
  • НАБУ та САП не змогли, а Ткачу вдалось? Як журналісти УП знайшли Комарницького в Австрії.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, експосол України в США Валерій Чалий, голова штабного фонду 3 ОШБр Олег Петренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Корпусна система в ЗСУ, закриття "Радіо "Свобода" і "Голосу Америки" – "УП. Чат"
21 березня 2025, 12:22 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач
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