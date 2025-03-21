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УП. Чат

Корпусная система в ВСУ, закрытие "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Михаил Ткач — Пятница, 21 марта 2025, 12:22
  • "Радіо "Свобода" та "Голос Америки" не витримали другого "пришестя" Трампа: які будуть наслідки закриття ЗМІ?
  • ЗСУ запустили корпусну систему: які зміни відбудуться в управлінні військами?
  • НАБУ та САП не змогли, а Ткачу вдалось? Як журналісти УП знайшли Комарницького в Австрії.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили голова департаменту розслідувань УП Михайло Ткач, експосол України в США Валерій Чалий, голова штабного фонду 3 ОШБр Олег Петренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Корпусная система в ВСУ, закрытие "Радио "Свобода" и "Голоса Америки" – "УП. Чат"
21 марта 2025, 12:22 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач
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