Ворог підступає до Покровська, Україна почала наступ на Бєлгородську область, а Сирського хочуть звільнити з посади головнокомандувача?

Трамп виконує вимоги Путіна? Або чому США оголосили про виведення військових з ключового хабу допомоги Україні у Польщі.

Як ексглава ДФС Насіров мобілізувався з лави підсудних до ЗСУ.

На якому етапі зараз переговорний процес і чи підпише Україна угоду про копалини?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народна депутатка Соломія Бобровська, політичний оглядач УП Роман Романюк, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк