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УП. Чат

Увольнение Сырского, мобилизация Насирова и выход Трампа из Европы – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Роман Романюк — Пятница, 11 апреля 2025, 16:28
  • Ворог підступає до Покровська, Україна почала наступ на Бєлгородську область, а Сирського хочуть звільнити з посади головнокомандувача?
  • Трамп виконує вимоги Путіна? Або чому США оголосили про виведення військових з ключового хабу допомоги Україні у Польщі.
  • Як ексглава ДФС Насіров мобілізувався з лави підсудних до ЗСУ.
  • На якому етапі зараз переговорний процес і чи підпише Україна угоду про копалини?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили народна депутатка Соломія Бобровська, політичний оглядач УП Роман Романюк, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Увольнение Сырского, мобилизация Насирова и выход Трампа из Европы – "УП. Чат"
11 апреля 2025, 16:28 — Севгиль Мусаева, Роман Романюк
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