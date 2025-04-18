25 років "Українській правді": історія в персоналіях та еволюція журналістики – "УП. Чат"
— П'ятниця, 18 квітня 2025, 14:08
25 років "Українській правді": як за весь цей час змінилась редакція, Україна та українська журналістика?
Про це в новому випуску "УП. Чат" поговорили ексзаступниця головного редактора УП Тетяна Ніколаєнко, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач, колишній політичний оглядач УП Мустафа Найєм та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
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