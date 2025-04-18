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25 років "Українській правді": історія в персоналіях та еволюція журналістики – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Мустафа Найєм, Тетяна Ніколаєнко — П'ятниця, 18 квітня 2025, 14:08

25 років "Українській правді": як за весь цей час змінилась редакція, Україна та українська журналістика?

Про це в новому випуску "УП. Чат" поговорили ексзаступниця головного редактора УП Тетяна Ніколаєнко, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач, колишній політичний оглядач УП Мустафа Найєм та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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25 років "Українській правді": історія в персоналіях та еволюція журналістики – "УП. Чат"
18 квітня 2025, 14:08 — Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Мустафа Найєм, Тетяна Ніколаєнко
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