25 лет "Украинской правде": история в персоналиях и эволюция журналистики – "УП. Чат"

25 років "Українській правді": як за весь цей час змінилась редакція, Україна та українська журналістика?

Про це в новому випуску "УП. Чат" поговорили ексзаступниця головного редактора УП Тетяна Ніколаєнко, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач, колишній політичний оглядач УП Мустафа Найєм та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.