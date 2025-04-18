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УП. Чат

25 лет "Украинской правде": история в персоналиях и эволюция журналистики – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Михаил Ткач, Мустафа Найем, Татьяна Николаенко — Пятница, 18 апреля 2025, 14:08

25 років "Українській правді": як за весь цей час змінилась редакція, Україна та українська журналістика?

Про це в новому випуску "УП. Чат" поговорили ексзаступниця головного редактора УП Тетяна Ніколаєнко, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач, колишній політичний оглядач УП Мустафа Найєм та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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25 лет "Украинской правде": история в персоналиях и эволюция журналистики – "УП. Чат"
18 апреля 2025, 14:08 — Севгиль Мусаева, Михаил Ткач, Мустафа Найем, Татьяна Николаенко
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