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УП. Чат

Переговори в Лондоні, план Трампа й допомога США та ЄС – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Роман Кравець — П'ятниця, 25 квітня 2025, 14:52
  • Як пройшли переговори української делегації з європейськими партнерами та спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Лондоні?
  • Чи є загроза виходу США з перемовного процесу між Україною та Росією та повного припинення допомоги від Америки?
  • Що передбачає мирний план Трампа і чому він може бути неприйнятним для України?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Кравець, журналістка Христина Бердинських, редактор ​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠"Європейської правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Переговори в Лондоні, план Трампа й допомога США та ЄС – "УП. Чат"
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