Як пройшли переговори української делегації з європейськими партнерами та спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Лондоні?

Чи є загроза виходу США з перемовного процесу між Україною та Росією та повного припинення допомоги від Америки?

Що передбачає мирний план Трампа і чому він може бути неприйнятним для України?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Кравець, журналістка Христина Бердинських, редактор ​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠"Європейської правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк