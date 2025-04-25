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УП. Чат

Переговоры в Лондоне, план Трампа и помощь США и ЕС – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Роман Кравец — Пятница, 25 апреля 2025, 14:52
  • Як пройшли переговори української делегації з європейськими партнерами та спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Лондоні?
  • Чи є загроза виходу США з перемовного процесу між Україною та Росією та повного припинення допомоги від Америки?
  • Що передбачає мирний план Трампа і чому він може бути неприйнятним для України?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Кравець, журналістка Христина Бердинських, редактор ​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠​⁠"Європейської правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Переговоры в Лондоне, план Трампа и помощь США и ЕС – "УП. Чат"
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