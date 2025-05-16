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УП. Чат

Зустріч у Стамбулі, росіяни під Покровськом та бенкет з вором в законі – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Михайло Ткач, Ольга Кириленко — П'ятниця, 16 травня 2025, 12:34
  • Путін запропонував Україні перемовини в Стамбулі й не приїхав: чи планує Росія взагалі домовлятись про мир?
  • Росіяни стоять за 2 км від Покровська, а у місті не завжди є відчуття війни. Що зараз на фронті й чи планується новий наступ РФ влітку?
  • Як між собою пов’язані представники правоохоронних органів, люди дотичні до азартного бізнесу, а також кримінальні авторитети в Україні?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили воєнна репортерка УП Ольга Кириленко, офіцер ЗСУ Андрій Оністрат, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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Зустріч у Стамбулі, росіяни під Покровськом та бенкет з вором в законі – "УП. Чат"
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