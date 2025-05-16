Путін запропонував Україні перемовини в Стамбулі й не приїхав: чи планує Росія взагалі домовлятись про мир?

Росіяни стоять за 2 км від Покровська, а у місті не завжди є відчуття війни. Що зараз на фронті й чи планується новий наступ РФ влітку?

Як між собою пов’язані представники правоохоронних органів, люди дотичні до азартного бізнесу, а також кримінальні авторитети в Україні?

Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили воєнна репортерка УП Ольга Кириленко, офіцер ЗСУ Андрій Оністрат, керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк