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УП. Чат

Літня кампанія військ РФ, ліквідація Портнова та заробітки на "бойових" – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Ангеліна Страшкулич — Субота, 24 травня 2025, 10:30
  • Який шлях у перемовному процесі обере Путін: припинення вогню чи новий наступ влітку?
  • СЗЧ — тоді. Корупція — тепер. Що не так зі 155 бригадою та всією військовою системою в Україні?
  • Ліквідація ексрадника Януковича: чи причетна Україна до вбивства Портнова в Мадриді?

Про це у новому випуску "УП. Чат" поговорили журналістка УП Ангеліна Страшкулич, засновник фонду "Повернись живим" і Ukrainian witness Віталій Дейнега, редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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УП. Чат

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Літня кампанія військ РФ, ліквідація Портнова та заробітки на "бойових" – "УП. Чат"
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