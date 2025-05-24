Який шлях у перемовному процесі обере Путін: припинення вогню чи новий наступ влітку?

СЗЧ — тоді. Корупція — тепер. Що не так зі 155 бригадою та всією військовою системою в Україні?

Ліквідація ексрадника Януковича: чи причетна Україна до вбивства Портнова в Мадриді?

Про це у новому випуску "УП. Чат" поговорили журналістка УП Ангеліна Страшкулич, засновник фонду "Повернись живим" і Ukrainian witness Віталій Дейнега, редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.