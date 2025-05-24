Летняя кампания войск РФ, ликвидация Портнова и заработки на "боевых" – "УП. Чат"
— Суббота, 24 мая 2025, 10:30
- Який шлях у перемовному процесі обере Путін: припинення вогню чи новий наступ влітку?
- СЗЧ — тоді. Корупція — тепер. Що не так зі 155 бригадою та всією військовою системою в Україні?
- Ліквідація ексрадника Януковича: чи причетна Україна до вбивства Портнова в Мадриді?
Про це у новому випуску "УП. Чат" поговорили журналістка УП Ангеліна Страшкулич, засновник фонду "Повернись живим" і Ukrainian witness Віталій Дейнега, редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
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