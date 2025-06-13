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УП. Чат

Відступ ЗСУ, загроза для НАТО та проблема з владою в Києві – "УП. Чат"

Севгіль Мусаєва, Роман Романюк — П'ятниця, 13 червня 2025, 13:55
  • Україна прямо зараз масштабно відступає на Сумщині та інших напрямках фронту: як через отримання недостовірних даних приймаються неправильні рішення у війні.
  • Нова битва Зеленського і Кличка: як президент намагається перехопити управління Києвом.
  • Як Росія може повноцінно напасти на НАТО без прямого вторгнення?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Романюк, ветеранка, ексміністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, засновниця Центру аеророзвідки, керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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