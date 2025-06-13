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УП. Чат

Отступление ВСУ, угроза для НАТО и проблема с властью в Киеве – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Роман Романюк — Пятница, 13 июня 2025, 13:55
  • Україна прямо зараз масштабно відступає на Сумщині та інших напрямках фронту: як через отримання недостовірних даних приймаються неправильні рішення у війні.
  • Нова битва Зеленського і Кличка: як президент намагається перехопити управління Києвом.
  • Як Росія може повноцінно напасти на НАТО без прямого вторгнення?

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Романюк, ветеранка, ексміністр закордонних справ, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко, засновниця Центру аеророзвідки, керівниця проєкту "Victory Drones" Марія Берлінська та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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