Кадрові ротації в уряді: ОП планує відправити у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та повністю змінити Кабмін?

Чому Олексій Чернишов вирішив не повертатись в Україну з "планового відрядження"?

Путін знову заявив, що "вести переговори можна з ким завгодно", але Зеленський начебто через свою нелегітимність не може нічого підписувати.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, народний депутат Ярослав Железняк, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк