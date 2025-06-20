Новий прем'єр, втеча Чернишова, легітимність Зеленського – "УП. Чат"
— П'ятниця, 20 червня 2025, 13:31
- Кадрові ротації в уряді: ОП планує відправити у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та повністю змінити Кабмін?
- Чому Олексій Чернишов вирішив не повертатись в Україну з "планового відрядження"?
- Путін знову заявив, що "вести переговори можна з ким завгодно", але Зеленський начебто через свою нелегітимність не може нічого підписувати.
Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, народний депутат Ярослав Железняк, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.
Обкладинка: Зю Побережнюк
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