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УП. Чат

Новый премьер, бегство Чернышова, легитимность Зеленского – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева — Пятница, 20 июня 2025, 13:31
  • Кадрові ротації в уряді: ОП планує відправити у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та повністю змінити Кабмін?
  • Чому Олексій Чернишов вирішив не повертатись в Україну з "планового відрядження"?
  • Путін знову заявив, що "вести переговори можна з ким завгодно", але Зеленський начебто через свою нелегітимність не може нічого підписувати.

Ці теми в новому випуску "УП. Чат" обговорили дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, народний депутат Ярослав Железняк, головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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УП. Чат

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Новый премьер, бегство Чернышова, легитимность Зеленского – "УП. Чат"
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