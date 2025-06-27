Что с летним наступлением России, открытием экспорта оружия и саммитами НАТО и ЕС - "УП. Чат"

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Ці питання в новому випуску "УП. Чат" обговорили виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко, секретар парламентського комітету з нацбезпеки та оборони, полковник СБУ Роман Костенко, надзвичайний і повноважний посол України Костянтин Єлісєєв, політичний оглядач УП Роман Романюк.

Обкладинка: Зю Побережнюк