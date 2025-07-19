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УП. Чат

Новое правительство, визит Келлога, суд и обыски у Шабунина – "УП. Чат"

Севгиль Мусаева, Роман Романюк — Суббота, 19 июля 2025, 21:00
  • Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог прибув з кількаденним візитом до Києва.
  • ДБР повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
  • Верховна рада затвердила новий склад Кабміну на чолі з Юлією Свириденко.

Ці та інші актуальні теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Романюк, виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк, редактор ​⁠​⁠‪"Європейської Правди"‬ Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк

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