Спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог прибув з кількаденним візитом до Києва.

ДБР повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.

Верховна рада затвердила новий склад Кабміну на чолі з Юлією Свириденко.

Ці та інші актуальні теми у новому випуску "УП. Чат" обговорили політичний оглядач УП Роман Романюк, виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк, редактор ​⁠​⁠‪"Європейської Правди"‬ Сергій Сидоренко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Обкладинка: Зю Побережнюк