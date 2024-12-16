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Оборонcast

"Пекло" и "Паляниця" – маленькие ракеты или реактивные дроны?

Роман Романюк, Богдан Мирошниченко — Понедельник, 16 декабря 2024, 11:55

24 серпня Володимир Зеленський вперше заявив про випробування Україною нової ракети-дрону.

  • Як зʼявились "Паляниця" та "Пекло"? 
  • Що насправді представляє собою новий вид української зброї: дрон чи ракету?
  • Чому Україні потрібні маленькі ракети та які переваги вони мають перед звичайними дронами?

Про це Роман Романюк та Богдан Мірошниченко поговорили у новому випуску "Оборонcast". 

Докладніше про нові види озброєння читайте в матеріалі Богдана Мірошниченка "Пекло" для росіян. Як Україна робила супер-дрон, а вийшла крилата ракета"

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Оборонcast

"Оборонcast" - подкаст Романа Романюка и Богдана Мирошниченко, где они будут говорить о современном оружии. Кто, как и где разрабатывает и использует дроны, ракеты, военную технику и прочее.

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"Пекло" и "Паляниця" – маленькие ракеты или реактивные дроны?
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