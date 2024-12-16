"Пекло" и "Паляниця" – маленькие ракеты или реактивные дроны?

24 серпня Володимир Зеленський вперше заявив про випробування Україною нової ракети-дрону.

Як зʼявились "Паляниця" та "Пекло"?

Що насправді представляє собою новий вид української зброї: дрон чи ракету?

Чому Україні потрібні маленькі ракети та які переваги вони мають перед звичайними дронами?

Про це Роман Романюк та Богдан Мірошниченко поговорили у новому випуску "Оборонcast".

Докладніше про нові види озброєння читайте в матеріалі Богдана Мірошниченка "Пекло" для росіян. Як Україна робила супер-дрон, а вийшла крилата ракета".