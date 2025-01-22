Новогодние "Лютые" и "Нептуны". Украина охотится на российские нефтебазы и заводы
— Среда, 22 января 2025, 19:00
У новому випуску "Оборонcast" Роман Романюк та Богдан Мірошниченко обговорили найгучніші новини з фронту технологій і української оборонної індустрії. Як Україна завдає точкових ударів по ключових об’єктах РФ за допомогою FPV, надводних дронів і ракет "Нептун".
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Оборонcast
"Оборонcast" - подкаст Романа Романюка и Богдана Мирошниченко, где они будут говорить о современном оружии. Кто, как и где разрабатывает и использует дроны, ракеты, военную технику и прочее.