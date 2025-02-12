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Нечитані вірші

Нечитані вірші. Сергій Жадан читає Ніка Бажана

Середа, 12 лютого 2025, 12:38

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".

У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.

В цьому епізоді ви почуєте голос українського письменника, поета і музиканта Сергія Жадана, який із червня 2024 року захищає Україну від російської агресії в лавах Сил оборони. Сергій читає вірш Миколи Бажана – митця, який мав надзвичайно довгу як на українського поета XX ст., багату творчу біографію. Проте ранні його поезії авангардного штибу були на тривалий час забуті, бо відсилали до епохи, яку радянські функціонери воліли не згадувати.

Також в подкасті "Нечитані вірші":

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Нечитані вірші

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка втілюється спільно з "Українською правдою", спрямована на популяризацію української культури та повернення забутих імен Розстріляного відродження уваги до спадщини несправедливо забутих митців та мисткинь. У подкасті проєкту ви почуєте їхні поезії голосами письменника й музиканта Сергія Жадана, актора театру й кіно Андрія Ісаєнка, актора та режисера Ахтема Сеїтаблаєва, телеведучої Даши Трегубової та співзасновника премії YUNA Павла Шилька, журналіста та ведучого Андрія Кулікова, головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, акторки Віталіни Біблів і волонтерки й засновниці благодійного проєкту "Птахи" Тати Кеплер.

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Нечитані вірші. Сергій Жадан читає Ніка Бажана
12 лютого 2025, 12:38
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Усі подкасти...
Канали
Нечитані вірші
1 епізод
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
253 епізоди
УП-2
34 епізоди
УП. Чат
21 епізод
УП. Вголос
70 епізодів
Хроніки економіки
103 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
6 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
71 епізод
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
57 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
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86 епізодів
Температура - нормальна!
87 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
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23 епізоди
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5 епізодів
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10 епізодів
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