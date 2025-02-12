Нечитані вірші. Сергій Жадан читає Ніка Бажана

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".

У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.

В цьому епізоді ви почуєте голос українського письменника, поета і музиканта Сергія Жадана, який із червня 2024 року захищає Україну від російської агресії в лавах Сил оборони. Сергій читає вірш Миколи Бажана – митця, який мав надзвичайно довгу як на українського поета XX ст., багату творчу біографію. Проте ранні його поезії авангардного штибу були на тривалий час забуті, бо відсилали до епохи, яку радянські функціонери воліли не згадувати.

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