Нечитані вірші. Севгіль Мусаєва читає Ладю Могилянську

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".

У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.

В цьому епізоді ви почуєте голос головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, яка читає вірші Ладі Могилянської – поетки з родини відомих літераторів, яка силою свого таланту та непересічного характеру спромоглася кинути виклик несправедливому вироку проти себе навіть в умовах заслання.

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