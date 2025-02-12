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Нечитані вірші

Нечитані вірші. Севгіль Мусаєва читає Ладю Могилянську

Середа, 12 лютого 2025, 14:35

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".

У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.

В цьому епізоді ви почуєте голос головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, яка читає вірші Ладі Могилянської – поетки з родини відомих літераторів, яка силою свого таланту та непересічного характеру спромоглася кинути виклик несправедливому вироку проти себе навіть в умовах заслання.

Також в подкасті "Нечитані вірші":

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Нечитані вірші

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка втілюється спільно з "Українською правдою", спрямована на популяризацію української культури та повернення забутих імен Розстріляного відродження уваги до спадщини несправедливо забутих митців та мисткинь. У подкасті проєкту ви почуєте їхні поезії голосами письменника й музиканта Сергія Жадана, актора театру й кіно Андрія Ісаєнка, актора та режисера Ахтема Сеїтаблаєва, телеведучої Даши Трегубової та співзасновника премії YUNA Павла Шилька, журналіста та ведучого Андрія Кулікова, головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, акторки Віталіни Біблів і волонтерки й засновниці благодійного проєкту "Птахи" Тати Кеплер.

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Нечитані вірші. Севгіль Мусаєва читає Ладю Могилянську
12 лютого 2025, 14:35
Нечитані вірші. Даша Трегубова та Павло Шилько читають Леоніда Чернова (Малошийченка)
12 лютого 2025, 14:30
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12 лютого 2025, 14:10
Нечитані вірші. Ахтем Сеітаблаєв читає Амді Гірайбая
12 лютого 2025, 14:02
Нечитані вірші. Віталіна Біблів читає Василя Бобинського
12 лютого 2025, 13:41
Усі подкасти...
Канали
Нечитані вірші
8 епізодів
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
5 епізодів
Back to the Roots
7 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
253 епізоди
УП-2
34 епізоди
УП. Чат
21 епізод
УП. Вголос
70 епізодів
Хроніки економіки
103 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Оборонcast
6 епізодів
Головна обсерваторія
27 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
71 епізод
War-life balance
24 епізоди
(не)Безпечна Країна
57 епізодів
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Я не встигаю!
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