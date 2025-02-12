Нечитані вірші. Тата Кеплер читає Юліана Шпола (Михайла Ялового)

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".

У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.

В цьому епізоді ви почуєте голос Тати Кеплер – київської рестораторки, громадської діячки та засновниці благодійного проєкту "Птахи". Тата читає вірші Юліана Шпола – футуриста, "блискучого деструктивного таланта" й першого президента однієї з найвпливовіших тогочасних літературних організацій ВАПЛІТЕ.

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