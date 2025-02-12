Нечитані вірші. Тата Кеплер читає Юліана Шпола (Михайла Ялового)
"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".
У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.
В цьому епізоді ви почуєте голос Тати Кеплер – київської рестораторки, громадської діячки та засновниці благодійного проєкту "Птахи". Тата читає вірші Юліана Шпола – футуриста, "блискучого деструктивного таланта" й першого президента однієї з найвпливовіших тогочасних літературних організацій ВАПЛІТЕ.
Також в подкасті "Нечитані вірші":
Нечитані вірші
"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка втілюється спільно з "Українською правдою", спрямована на популяризацію української культури та повернення забутих імен Розстріляного відродження уваги до спадщини несправедливо забутих митців та мисткинь. У подкасті проєкту ви почуєте їхні поезії голосами письменника й музиканта Сергія Жадана, актора театру й кіно Андрія Ісаєнка, актора та режисера Ахтема Сеїтаблаєва, телеведучої Даши Трегубової та співзасновника премії YUNA Павла Шилька, журналіста та ведучого Андрія Кулікова, головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, акторки Віталіни Біблів і волонтерки й засновниці благодійного проєкту "Птахи" Тати Кеплер.