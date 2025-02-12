Нечитані вірші. Ахтем Сеітаблаєв читає Амді Гірайбая
"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".
У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.
Далі ви почуєте голос актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, відомого за фільмами "Кіборги" та "Захар Беркут". Нині він захищає Україну в лавах ЗСУ. Ахтем читає вірш Амді Гірайбая – поета, драматурга й письменника, який всю свою наукову діяльність і життя планував присвятити культурі Криму. Проте з шанованим в народі поетом, викладачем та науковцем радянська влада розправилася як з потенційно небезпечним "кримськотатарським націоналістом".
Також в подкасті "Нечитані вірші":
Нечитані вірші
"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка втілюється спільно з "Українською правдою", спрямована на популяризацію української культури та повернення забутих імен Розстріляного відродження уваги до спадщини несправедливо забутих митців та мисткинь. У подкасті проєкту ви почуєте їхні поезії голосами письменника й музиканта Сергія Жадана, актора театру й кіно Андрія Ісаєнка, актора та режисера Ахтема Сеїтаблаєва, телеведучої Даши Трегубової та співзасновника премії YUNA Павла Шилька, журналіста та ведучого Андрія Кулікова, головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, акторки Віталіни Біблів і волонтерки й засновниці благодійного проєкту "Птахи" Тати Кеплер.