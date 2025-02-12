Нечитані вірші. Ахтем Сеітаблаєв читає Амді Гірайбая

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".

У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.

Далі ви почуєте голос актора та режисера Ахтема Сеітаблаєва, відомого за фільмами "Кіборги" та "Захар Беркут". Нині він захищає Україну в лавах ЗСУ. Ахтем читає вірш Амді Гірайбая – поета, драматурга й письменника, який всю свою наукову діяльність і життя планував присвятити культурі Криму. Проте з шанованим в народі поетом, викладачем та науковцем радянська влада розправилася як з потенційно небезпечним "кримськотатарським націоналістом".

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