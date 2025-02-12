Нечитані вірші. Даша Трегубова читає Наталю Забілу
"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".
У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.
В цьому епізоді ви почуєте голос популярної акторки й телеведучої Даші Трегубової, яка читає вірші Наталі Забіли – відомої дитячої письменниці, яка, крім цього, була пристрасною натурою, спостережливою літературознавицею та сильною авторкою любовної лірики.
Також в подкасті "Нечитані вірші":
Нечитані вірші
"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", яка втілюється спільно з "Українською правдою", спрямована на популяризацію української культури та повернення забутих імен Розстріляного відродження уваги до спадщини несправедливо забутих митців та мисткинь. У подкасті проєкту ви почуєте їхні поезії голосами письменника й музиканта Сергія Жадана, актора театру й кіно Андрія Ісаєнка, актора та режисера Ахтема Сеїтаблаєва, телеведучої Даши Трегубової та співзасновника премії YUNA Павла Шилька, журналіста та ведучого Андрія Кулікова, головної редакторки "Української правди" Севгіль Мусаєвої, акторки Віталіни Біблів і волонтерки й засновниці благодійного проєкту "Птахи" Тати Кеплер.