Нечитані вірші. Даша Трегубова та Павло Шилько читають Леоніда Чернова (Малошийченка)

"Нечитані вірші" – ініціатива Благодійного фонду "МХП-Громаді", спрямована на популяризацію української культури та повернення пам'яті про забутих авторів двадцятих років ХХ століття, яка втілюється спільно з виданням "Українська правда".

У межах ініціативи відомі українці та українки читають вірші талановитих поетів і поеток, чия творчість могла яскраво відбутися ще сто років тому, але була викреслена з пам'яті наступних поколінь жорстокою машиною репресій.

В цьому епізоді ви почуєте голоси телеведучої й акторки Даші Трегубової та співзасновника премії YUNA, легендарного радіоведучого Павла Шилька (a.k.a. DJ Паша), які читають вірші Леоніда Чернова – темпераментного поета, радіожурналіста, мандрівника, який запам’ятався під характерним для свого часу самоозначенням "кобзар на мотоциклі".

Також в подкасті "Нечитані вірші":